В 12:00 для юных посетителей и их родителей состоится музейное занятие «День рыбака в музее».

Гости мероприятия узнают много нового об обитателях Баренцева моря: какие морские млекопитающие живут более 200 лет, почему у палтуса глаза расположены на одной стороне тела, из кожи какой рыбы в прошлом столетии делали туфли и кошельки и др. Во время занятия у посетителей появится уникальная возможность подержать в руках и детально рассмотреть раковины моллюсков: мидии, букцинума, морского гребешка, а также принять участие в мастер-классе.

В 15:00 для посетителей постарше состоится музейно-образовательное занятие «Житейские мудрости поморской семьи».

Ребятам и их родителям расскажут об основных занятиях поморов, о воспитании детей, о поморском доме, игрушках. Гости познакомятся с предметами поморского быта: валек, рубель, чесалка для льна и др. и узнают, чем «нагнетали» сундуки, из чего состояло девичье приданое. В завершение занятия примут участие в мастер-классе «Поморский оберег».