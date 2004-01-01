Иллюстрированные открытки начали издавать в России в 1890-е годы. В основном это были артисты театра и балета. С появлением кино довольно скоро возник культ кинозвезд, и карточки с портретами артистов вклеивались в альбомы, дарились на праздники и на память. Актеры театра и кино стали излюбленными персонажами открытых писем.



Коллекционирование открыток с артистами было широко распространено в Советском Союзе, это достаточно большая тема для собирания, так как у одного артиста могло быть несколько разных открыток с его портретом или сценами из фильма.



В 2024 году празднуют юбилеи многие известные зрителями артисты. На выставке «День российского кино. Актеры - юбиляры», представлены открытки с изображением знаменитых артистов из коллекции Пашковой Татьяны Ефимовны, ведущего специалиста (музея) Полярного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии имени Н.М. Книповича.

Эта выставка - встреча с артистами, которые любимы не одним поколением.