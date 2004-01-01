День отдыха

Все события спектакля происходят в Доме отдыха, куда прибывает добросовестный агент по снабжению, чтобы взять подпись на документе у начальника, проводящего здесь свой выходной.



Однако проникнуть мимо бдительных служащих не так-то просто, приходится притвориться мужем знаменитости.



В результате запускается цепь случайных событий, ошибок и нелепых комических ситуаций.



Пьеса издана в 1947 году, а спектакль отражает то, как представляли мирное будущее советские люди.



Добрая комедия со стремительно разворачивающимся сюжетом подарит зрителям максимум удовольствия от просмотра спектакля, яркие впечатления и эмоции.

Режиссёр-постановщик – Николай Гадомский.

Художник-постановщик – Николай Гадомский.

Технолог – Борис Шлямин.

Художник по свету – Павел Куделькин.

Музыкальное оформление – Анатолий Шахов.

Хореограф – Ник Шония.



В спектакле заняты: заслуженные артисты России: Александр Водопьянов, Владимир Равданович, Елена Царёва; артисты: Диана Артёмова, Наталья Волкова, Глеб Глебов, Сергей Горбунов, Юлия Гусарова, Алексей Кинк, Юрий Луговых, Маргарита Османова, Наталья Позёмина, Александр Покатнёв, Ирина Рыдзелева.