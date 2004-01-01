День отдыха
Комедия в 2-х действиях
Комедия в 2-х действиях
Все события спектакля происходят в Доме отдыха, куда прибывает добросовестный агент по снабжению, чтобы взять подпись на документе у начальника, проводящего здесь свой выходной.
Однако проникнуть мимо бдительных служащих не так-то просто, приходится притвориться мужем знаменитости.
В результате запускается цепь случайных событий, ошибок и нелепых комических ситуаций.
Пьеса издана в 1947 году, а спектакль отражает то, как представляли мирное будущее советские люди.
Добрая комедия со стремительно разворачивающимся сюжетом подарит зрителям максимум удовольствия от просмотра спектакля, яркие впечатления и эмоции.
Режиссёр-постановщик – Николай Гадомский.
Художник-постановщик – Николай Гадомский.
Технолог – Борис Шлямин.
Художник по свету – Павел Куделькин.
Музыкальное оформление – Анатолий Шахов.
Хореограф – Ник Шония.
В спектакле заняты: заслуженные артисты России: Александр Водопьянов, Владимир Равданович, Елена Царёва; артисты: Диана Артёмова, Наталья Волкова, Глеб Глебов, Сергей Горбунов, Юлия Гусарова, Алексей Кинк, Юрий Луговых, Маргарита Османова, Наталья Позёмина, Александр Покатнёв, Ирина Рыдзелева.
Классическая комедия Мольера в двух действиях