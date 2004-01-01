День новой книги

Большая выставка новых поступлений развернется в зале художественной литературы. На ней будут представлены книги современной отечественной и зарубежной прозы, фантастика, триллеры, научно-популярная литература по психологии, истории, географии, искусству.

Среди новых поступлений – детектив популярного норвежского автора Ю Несбе «Королевство» и отечественный остросюжетный роман Татьяны Поляковой «Две половинки Тайны». Роман-путешествие Рината Валиуллина «Большое сердце Петербурга» - путеводитель всех влюбленных и одиноких сердец, оказавшихся в этом прекрасном городе. Для любителей интеллектуального чтения – многослойное произведение нобелевского лауреата Ольги Токарчук «Веди свой плуг по костям мертвецов» - роман-расследование, история героини с особым взглядом на привычные вещи. Поклонников фантастического жанра ждет первая книга «World of Warcraft: Трилогия Войны Древних» Ричарда А. Кнаака, а также самое начало истории Голодных игр - «Баллада о змеях и певчих птицах» Сьюзен Коллинз. Финальная книга Стивена Хокинга «Краткие ответы на большие вопросы» повествует об отношении великого физика к жизни, цивилизации, времени, Богу, к глобальным вещам, волнующим всех и каждого. Бестселлер Натальи Корневой «Автостопом по России. Захватывающее путешествие от Петербурга до Владивостока и обратно на попутках» - настоящая находка для мечтателей и авантюристов, а также для тех, кто не представляет свою жизнь без приключений. Медиаконсультант Александр Амзин представляет результат своего многолетнего накопленного опыта – книгу «Интернет-журналистика. Как писать хорошие тексты, привлекать аудиторию и зарабатывать на этом», в

которой раскрываются модели построения новостей и анонсов, устройства медиатекстов, даются практические рекомендации и поднимаются вопросы этики. Честный, полный искрометного юмора и самоиронии рассказ британской журналистки Марианны Пауэр «Какая чушь: как 12 книг по психологии сначала разрушили мою жизнь, а потом собрали ее заново» никого не оставит равнодушным: ни любителей саморазвития, ни скептиков, которые считают психологию откровенной ерундой.

Новинки краеведческой литературы представлены в зале «Русская Арктика».