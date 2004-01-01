День краеведа

Мероприятие для всех, кто любит Кольский Север

26 ноября Мурманская областная научная библиотека приглашает всех, кто любит Кольский Север и хочет узнать как можно больше о его истории, природе, культуре и замечательных людях, живущих здесь.

В этот день гостей ждут классическая и неформальная экскурсии по городу Мурманску, краеведческая лекция о лирической поэзии Николая Колычева, мастер-класс по изготовлению закладок для книг и тематический квиз.

Программа Дня краеведа:

12:00 – 13:00 (сбор группы у главного входа в библиотеку) «Мурманск в черно-белом цвете»: прогулка по центральной части Мурманска, 12+

13:00 – 14:45 (зал «Русская Арктика, 4 этаж) Лекция «Лирическая поэзия Николая Колычева. Художественный мир, образы, северная доминанта». Читает кандидат филологических наук Марина Наумлюк, 16+

14:00 – 15:30 (зал-трансформер, 4 этаж) Неформальная экскурсия «Посмотри на город сверху». Закрытие сезона, последняя экскурсия в этом году, 12+

14:30, 15:30 (квартирник, 4 этаж) Мастер-класс «Мурка-Мурманчанка» по созданию книжной закладки в виде кошки (по мотивам стихотворений Николая Колычева), 10+

16:00 – 17:30 (зал-трансформер, 4 этаж) Кинопоказ «Монолог. Михаил Орешета» в рамках проекта Андрея Сычева «Монологи Заполярных творцов», 16+

18:00 – 20:00 (подиум-холл, 4 этаж) Интеллектуальная игра «Бескрайний квиз», 16+

Телефон для справок: 45-22-57.