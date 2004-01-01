День гаги
Экологический фестиваль в Кандалакше
Экологический фестиваль в Кандалакше
Фестиваль проходит в Кандалакше, - именно здесь находится визит-центр Кандалакшского заповедника, созданного в 1932 году для охраны морской утки — гаги. Её пух является лучшим в мире естественным утеплителем.
Мероприятие состоится на морской набережной города Кандалакша, на самом берегу Кандалакшского залива Белого моря. Это место уникально — акватория защищена международной конвенцией как место обитания водоплавающих птиц.
Организаторы оборудуют смотровую площадку в месте проведения фестиваля для наблюдения за пернатыми, а также за белухами и тюленями. В распоряжении гостей будет 5 стационарных биноклей.
Посетители смогут пройтись по морскому дну, увидят. как во время отлива открывается часть морского дна — литораль.
Также все гости узнают, кто такие пескожилы и капшуки, увидят своими глазами моллюсков, морских рачков, морских звезд и водоросли Белого моря.
В программе:
- праздничный концерт,
- торговые ряды,
- тематические игровые программы,
- лекции и мастер-классы.