Фестиваль проходит в Кандалакше, - именно здесь находится визит-центр Кандалакшского заповедника, созданного в 1932 году для охраны морской утки — гаги. Её пух является лучшим в мире естественным утеплителем.

Мероприятие состоится на морской набережной города Кандалакша, на самом берегу Кандалакшского залива Белого моря. Это место уникально — акватория защищена международной конвенцией как место обитания водоплавающих птиц.

Организаторы оборудуют смотровую площадку в месте проведения фестиваля для наблюдения за пернатыми, а также за белухами и тюленями. В распоряжении гостей будет 5 стационарных биноклей.



Посетители смогут пройтись по морскому дну, увидят. как во время отлива открывается часть морского дна — литораль.



Также все гости узнают, кто такие пескожилы и капшуки, увидят своими глазами моллюсков, морских рачков, морских звезд и водоросли Белого моря.



В программе:

- праздничный концерт,

- торговые ряды,

- тематические игровые программы,

- лекции и мастер-классы.