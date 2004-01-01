День финской книги пройдет при активном участии Мурманского отделения Генерального консульства Финляндии в Санкт- Петербурге. Координатор консульства по СМИ и культуре, Майю Окконен, представит книгу финского автора, получившую на родине несколько литературных премий.

Миа Канкимяки пишет о личном опыте пережитого ею кризиса. Она уходит с работы, а затем отправляется на поиски собственных приключений и впечатлений по следам путешествий всемирно известных женщин. Среди них – Карен Бликсен, Ида Пфайффер, Изабелла Берд, Мэри Кингсли и другие.

Чем так притягательна жизнь этих сильных женщин, что заставило их бросить все и уехать на край света? Об этом и многом другом поговорим на встрече в День финской книги.

Посетителей библиотеки, любителей финского языка, культуры и литературы ждет увлекательная игровая экскурсия по книжной выставке «День финской книги» в зале художественной литературы на 2 этаже библиотеки.