Всероссийский день чтения вслух пройдет в Мурманске!

Фонд «Живая классика» запускает новый проект. На этот раз это будет Всероссийский День чтения вслух, который состоится 23 июля. Проект даст всем желающим возможность проявить себя и выступить с прочтением любимого отрывка из поэзии или прозы.

Централка тоже решила присоединиться! Выбирайте площадку и становитесь участником:

- Центральная городская библиотека (пр. Кольский, 93);

- филиал № 6 (ул. Генерала Фролова, 4/6);

- филиал № 9 (ул. Карла Маркса, 29 (ТК «Центральный», 3 этаж)).

Выбирайте любимое произведение, регистрируйтесь по ссылке ниже и приходите читать на Всероссийский День чтения вслух. Мы будем ждать вас!

Участие бесплатное!