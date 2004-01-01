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Дарья Сойфер

Встреча с писателем и сценаристом

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События: Встреча.

Дарья Сойфер (Москва) -  известный  писатель, сценарист, филолог, мама четверых детей, лауреат премий «Рукопись года», «My.Like».
Ее ироничные и светлые романы поднимают настроение, в героях произведений читатели узнают самих себя, друзей и знакомых. Романтические комедии Дарьи Сойфер -  яркий пример легкой, но качественной литературы.

Книга Сойфер  «На грани серьёзного»  недавно превратилась в сериал «Готовы на всё», который показали на канале СТС.  Те, кто читал книгу или смотрел сериал, наверняка оценили нестандартные повороты сюжета, чувство юмора и отличный язык автора.

Дарья  пишет не только романтические комедии,  но и триллеры и молодежные романы. Ее психологический триллер «Чужие сны» вышел в издательстве Clever и завоевал сердца любителей этого жанра.
В юности  Дарья мечтала о карьере рок-музыканта, грезила живописью, пробовала себя в бизнесе. Позже окончила филфак МГУ и нашла себя в писательстве.

Участники встречи смогут поговорить с  автором о творчестве, о жизни, о профессии, о новых книгах и сценарном мастерстве. 

Книги Дарьи Сойфер ждут читателей в зале художественной литературы Областной научной библиотеки. Для поклонников цифрового формата – в электронной библиотеке «ЛитРес».

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