Дарья Сойфер (Москва) - известный писатель, сценарист, филолог, мама четверых детей, лауреат премий «Рукопись года», «My.Like».

Ее ироничные и светлые романы поднимают настроение, в героях произведений читатели узнают самих себя, друзей и знакомых. Романтические комедии Дарьи Сойфер - яркий пример легкой, но качественной литературы.

Книга Сойфер «На грани серьёзного» недавно превратилась в сериал «Готовы на всё», который показали на канале СТС. Те, кто читал книгу или смотрел сериал, наверняка оценили нестандартные повороты сюжета, чувство юмора и отличный язык автора.

Дарья пишет не только романтические комедии, но и триллеры и молодежные романы. Ее психологический триллер «Чужие сны» вышел в издательстве Clever и завоевал сердца любителей этого жанра.

В юности Дарья мечтала о карьере рок-музыканта, грезила живописью, пробовала себя в бизнесе. Позже окончила филфак МГУ и нашла себя в писательстве.

Участники встречи смогут поговорить с автором о творчестве, о жизни, о профессии, о новых книгах и сценарном мастерстве.

Книги Дарьи Сойфер ждут читателей в зале художественной литературы Областной научной библиотеки. Для поклонников цифрового формата – в электронной библиотеке «ЛитРес».