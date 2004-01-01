Дамская сумочка

В экспозицию войдут дамские сумочки, не простой аксессуар женского гардероба, а одна из интереснейших вещей, которая несет не просто практическую составляющую, но и играет не малую роль в создании женского образа.

История изменения этого аксессуара отображена в выставке с начала 19 века. Сумочки, выполнены из разнообразных материалов и искусно декорированы мельчайшими деталями из шерсти, крепдешина, дерева, металла, кожи, применены техники — шитье, низание, ковка.

От элегантных и женственных до ярких привлекающих внимание. В оформлении гости увидят и растительные орнаменты, и геометрические, и сюжетные композиции.