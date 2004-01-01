Российско-норвежский проект о жизни, радости, людях, добрососедстве, а вовсе не о коронавирусе

В Центре современного искусства Областной научной библиотеки состоится открытие выставки «COVID ART PUZZLE».

Российско-норвежский проект COVID ART Puzzle, несмотря на его название, проект о жизни, радости, людях, добрососедстве, а вовсе не о коронавирусе. Пандемия является всего лишь неким фоном, в условиях которого развивался проект.

В течение четырех месяцев команда художников разрабатывала концепцию проекта, работала над привлечением широкой аудитории, проводила анализ и отбор наиболее интересных фотографий. По итогам проделанной работы было создано изображение, в его основе работа мурманской художницы Вероники Вологжанниковой.

Мурманские художники собрали общую картинку из фотографий жителей норвежского города Альта и российского города Мурманска, сделанных ими на телефон или камеру, иллюстрирующие жизнь в период пандемии. Девочка с птицей - это образ мира, олицетворение надежды, любви и счастья. Эта картина - квинтэссенция единства разных людей, она символизирует близость и теплоту скорой встречи.

Проект профинансирован программой «Баренц Культ» Норвежского Баренц Секретариата.