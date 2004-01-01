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Чтобы помнили

Показ документального фильма, созданного к 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

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События: Видеотрансляции.

В преддверии Дня памяти и скорби в библиотеке состоится показ документального фильма «Чтобы помнили». Фильм создан Фондом социального кино к 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Авторы работали над проектом три года. Более 40 ветеранов Великой Отечественной войне приняли участие в съемках фильма.

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