Показ документального фильма, созданного к 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

В преддверии Дня памяти и скорби в библиотеке состоится показ документального фильма «Чтобы помнили». Фильм создан Фондом социального кино к 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Авторы работали над проектом три года. Более 40 ветеранов Великой Отечественной войне приняли участие в съемках фильма.