Что тебе подарить?

4 декабря отмечается День заказов подарков и написания писем Деду Морозу, а 30 декабря – День заворачивания подарков. Выставка из цикла «Бывают странные сближения» представляет книги самых разных жанров, посвященные дарам и дарителям.

Книга Елены Молоховец «Подарок молодой хозяйке» выпущена еще в 1861 году, но рецепты из нее популярны и сегодня. Вы найдете их в издании «Рецепты от Елены Молоховец» Светланы Чебаевой. Традиционная русская выпечка, оригинальные закуски, первые и вторые блюда, домашние заготовки по этим рецептам обладают неповторимым вкусом. В книге «Сладкие подарки своими руками» Юлия Высоцкая рассказывает, как легко решить проблему подарков. «Если вы хотите порадовать друзей и близких, приготовьте что-нибудь вкусное, сложите в красивую баночку или пакетик и смело дарите!» – советует автор и делится идеями рецептов-подарков. Нет ничего лучше того,

что сделано собственными руками! Познакомьтесь с изданиями «Новогодние сувениры, подарки, украшения (украшаем стол, накрываем на стол, дарим подарки): золотая коллекция идей и мастер-классов» Марии Макаренко, «Подарки из флиса: мастер-классы и выкройки» Юлии Алешкиной, «Подарки на все случаи жизни» Маши Пастуховой и Лены Шевченко. Екатерина Иолтуховская в книге «Новый год и Рождество. Точечная роспись» доказывает, что искусство точечной росписи по силам каждому. Елочные игрушки и рождественские открытки в этом изящном стиле оригинальны, несут тепло ваших рук и атмосферу зимних праздников.

Анна Ахматова называла встречи с интересными людьми «подарками судьбы». Книга Сергея Гродзенского «Подарки судьбы» – это воспоминания о встретившихся на его жизненном пути выдающихся писателях Александре Солженицыне и Варламе Шаламове, биологе Александре Маркове и математике Борисе Гнеденко, чемпионах мира по шахматам Михаиле Ботвиннике и Михаиле Тале. Биография «Клайв Стейплз Льюис. Человек, подаривший миру Нарнию» Алистера Макграта приобщает читателей к радостному и трепетному ощущению таинственного мира, просвечивающего сквозь реальность.

Стихи о любви и живопись в изысканно оформленном издании «Подарок любимой: коллекция поэзии и живописи» принесут радость и хорошее настроение дорогой и близкой женщине. А «Мир мужских увлечений» Андрея Гальчука из серии «Подарочные издания» – «лучший подарок настоящему мужчине».

Книга «Подарок принцессе. Рождественские истории» Людмилы Петрушевской написана в ожидании счастья. Так хочется радости, справедливости, награды для обыкновенных людей, небогатых и не слишком счастливых принцесс, художниц и будущих невест. Именно в литературе это возможно, и пусть всем читателям будет счастье. Девятилетний Киран из романа Сьюзан Петик «Собака в подарок» переезжает с семьей в крошечный городок. У мальчика нет друзей, одноклассники его дразнят, единственная отдушина – прогулки с дедушкой. Однажды, гуляя с ним по лесу, он находит забавного пса с огромным носом и смешными усами... Героя романа «Подарок» Сесилии Ахерн считают баловнем судьбы, но самом деле в его жизни все запуталось. Как-то раз он встречает бродягу, внешне очень с ним схожего. От этого странного человека Лу получает чудесный подарок – снадобье, наделяющее его способностью находиться в двух местах сразу…

«Нэпал - верный друг. Пес, подаривший надежду» Дэмиена Льюиса и Джейсона Моргана – реальная история дружбы мужчины и верного пса, которая никого не оставит равнодушным. Солдат спецподразделения ВВС США Джейсон Морган оказался прикованным к инвалидной коляске. Казалось, выхода нет, пока в его жизни не появилась собака-помощник Нэпал. «Подарок от кота Боба. Как уличный кот помог человеку полюбить Рождество» Джеймса Боуэна – продолжение книг «Уличный кот по имени Боб» и «Мир глазами кота Боба». История о том, как рыжий кот спас жизнь бездомному уличному музыканту, покорила миллионы. Но этой парочке всегда есть о чем еще рассказать читателям! До встречи с Бобом Джеймс не любил Рождество, но кот все изменил, подарив хозяину новую жизнь и сотворив настоящее рождественское чудо.

«Большая Новогодняя книга: 15 историй про Новый год и Рождество» – прекрасный подарок для всей семьи к праздникам. Это сборник лучших произведений русской и зарубежной классики в жанре святочного рассказа, а еще - открытка, где можно оставить добрые пожелания. Издание «Любимые сказки Рождества и Нового года» Елены Коровиной иллюстрировано старинными открытками и характеризуется как «исключительный подарок на все времена». Книга «Дары Рождества: рассказы и истории священников» из серии «Рождественский подарок» - это глубокое переживание праздника и радость от щедрых рождественских даров.