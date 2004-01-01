Что такое NFT-искусство?

С развитием цифровых форм искусства художники задались вопросом о продаже своих произведений в виртуальном мире. В этом им помогает технология блокчейна и NFT. NFT-токен - это способ перевести уникальные предметы из реального мира в блокчейн,

возможность создателям цифрового контента заработать на коллекционерах, геймерах и просто ценителях искусства.

NFT - три загадочные буквы, которые всё чаще мелькают в новостях о современном искусстве. Каждый день можно прочитать новости о том, как очередная знаменитость что-то продала в NFT за огромную сумму денег.

О том, как связана технология NFT и искусство расскажет Артур Чех - искусствовед, создатель самого популярного русскоязычного TikTok-блога об искусстве.

Мероприятие организовано в рамках проекта «Школа критики».