Что такое NFT-искусство?
Лекция Артура Чеха
Лекция Артура Чеха
С развитием цифровых форм искусства художники задались вопросом о продаже своих произведений в виртуальном мире. В этом им помогает технология блокчейна и NFT. NFT-токен - это способ перевести уникальные предметы из реального мира в блокчейн,
возможность создателям цифрового контента заработать на коллекционерах, геймерах и просто ценителях искусства.
NFT - три загадочные буквы, которые всё чаще мелькают в новостях о современном искусстве. Каждый день можно прочитать новости о том, как очередная знаменитость что-то продала в NFT за огромную сумму денег.
О том, как связана технология NFT и искусство расскажет Артур Чех - искусствовед, создатель самого популярного русскоязычного TikTok-блога об искусстве.
Мероприятие организовано в рамках проекта «Школа критики».
Вход свободный