Что читала самая читающая стран

Какие журналы читали наши мамы, папы, бабушки и дедушки? В СССР в разное время существовало около 200 периодических изданий. Выставка предлагает вспомнить те из них, которые оставили в сердцах читателей всех возрастов наиболее яркий след.

Летали в космос с «Авиацией и космонавтикой», строили БАМ с «Огоньком». Путешествовали с «Вокруг Света», болели и лечились со «Здоровьем», выздоравливали с «Физкультурой и спортом». Мастерили с «Техникой-молодежи» и «Сделай сам». Шили, вязали и готовили по советам «Работницы» и «Крестьянки». Пели с «Молодежной эстрадой», смеялись с «Крокодилом». Спешили в кинотеатры на новый фильм, о котором узнавали из «Советского экрана» или «Спутника кинозрителя».

А как радовались первым разрешенным публикациям Солженицына, Булгакова в «толстых» литературно-художественных журналах – «Новый мир», «Наш современник», «Знамя», «Звезда», «Дружба народов».

Сколько открытий совершили с «Наукой и жизнь»! Взрослели в те годы с «Юностью», «Ровесником», «Студенческим меридианом». Практически в каждом доме выписывали «Юный натуралист».

Многие из перечисленных журналов хранятся в Областной научной библиотеке с 50-60-х годов прошлого века. Посетителям выставки предоставляется уникальная возможность перелистать их страницы.