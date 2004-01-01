ПРИГЛАШАЕМ НА УВЛЕКАТЕЛЬНЕЙШИЙ КВИЗ!



Что ты знаешь о спорте?



Даже если известных тебе фактов крайне мало, не беда, ведь квиз «ЧИТАТЬ = ИГРАТЬ» направлен не на то, чтобы всё отгадывать. Основная цель - весело провести время с нами и со своими друзьями. Но если ты ещё и всё отгадаешь, то это, несомненно, плюс к настроению!

Тебя ждут интересные вопросы и загадки



КОГДА? 20 июля в 18:00

ГДЕ? Библиотека на Шабалина, 59





