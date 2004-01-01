ЧИТАТЬ = ИГРАТЬ
Увлекательный квиз по спортивной тематике
Увлекательный квиз по спортивной тематике
ПРИГЛАШАЕМ НА УВЛЕКАТЕЛЬНЕЙШИЙ КВИЗ!
Что ты знаешь о спорте?
Даже если известных тебе фактов крайне мало, не беда, ведь квиз «ЧИТАТЬ = ИГРАТЬ» направлен не на то, чтобы всё отгадывать. Основная цель - весело провести время с нами и со своими друзьями. Но если ты ещё и всё отгадаешь, то это, несомненно, плюс к настроению!
Тебя ждут интересные вопросы и загадки
КОГДА? 20 июля в 18:00
ГДЕ? Библиотека на Шабалина, 59
Запись по телефону: 8(8152)57-29-52
Участие бесплатное! 16+