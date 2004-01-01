159455

ЧИТАТЬ = ИГРАТЬ

Увлекательный квиз по спортивной тематике

0
Я иду
Ваша оценка
События: Игра.

ПРИГЛАШАЕМ НА УВЛЕКАТЕЛЬНЕЙШИЙ КВИЗ!

Что ты знаешь о спорте?

Даже если известных тебе фактов крайне мало, не беда, ведь квиз «ЧИТАТЬ = ИГРАТЬ» направлен не на то, чтобы всё отгадывать. Основная цель - весело провести время с нами и со своими друзьями. Но если ты ещё и всё отгадаешь, то это, несомненно, плюс к настроению!

Тебя ждут интересные вопросы и загадки 

КОГДА? 20 июля в 18:00

ГДЕ? Библиотека на Шабалина, 59


Цены

Запись по телефону: 8(8152)57-29-52
Участие бесплатное! 16+

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?