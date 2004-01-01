Читаем другу

Продолжается цикл литературных чтений совместно с волонтёрами-канистерапевтами



Участники мероприятия по традиции разделятся на группы, чтобы почитать приглашенным питомцам добрые книги.

В завершении мероприятия дети смогут пообщаться с питомцами, попробовать себя в роли дрессировщиков.



Часто дети стесняются читать вслух. Но если сесть рядом с собакой и читать ей, то все страхи осуждения отодвигаются.



Ребёнок расслабляется, гладит внимательного пса и концентрируется на чтении. Само присутствие хвостатого друга рядом создает благоприятную обстановку, успокаивает ребёнка и настраивает его на безмятежное чтение.

Место проведения: филиал библиотеки № 6 на Фролова, 4/6