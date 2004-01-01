«Чистый звук» станет темой научного телемоста, который объединит в четверг, 6 октября, Информационные центры по атомной энергии (ИЦАЭ) Воронежа, Смоленска и Мурманска. Эксперты из трёх городов рассмотрят звук с точки зрения физики, лингвистики и медицины.



Что такое звуковая волна, какие у неё бывают частотные диапазоны, и чем ультразвуковая волна отличается от инфразвуковой расскажет Дмитрий Жукалин — кандидат физико-математических наук, начальник управления кафедры физики полупроводников и микроэлектроники Воронежского государственного университета. Также спикер пояснит, какие свойства присущи звуковым волнам в различных средах.



О том, как ведут себя звуки в языках мира, будет говорить Роман Белютин — доктор филологических наук, профессор Смоленского государственного университета. Вместе с ним участники телемоста найдут ответы на вопросы, какое максимальное и​ минимальное количество звуков может быть в​ языке, какие из них считаются самыми необычными, а также научатся имитировать, например, африканские кликсы (щёлкающие согласные). Отдельно эксперт расскажет об особенностях спортивной лексики.



Разобраться, как звук влияет на здоровье человека и можно ли с его помощью лечить какие-либо заболевания, слушателям поможет Александра Низовец — специалист Мурманского многопрофильного центра имени Н.И. Пирогова Федерального медико-биологического агентства России.



Во время телемоста гости информационных центров также проверят свои силы в произношении звуков незнакомого языка в игре «Рассинхронный перевод» и попробуют угадать, каким звукам соответствуют изображения разных звуковых волн.



Телемост состоится в ИЦАЭ Мурманска (Понтонный причал у Морского вокзала, Атомный ледокол «Ленин»).



Начало в 19:00. Вход свободный, по предварительной регистрации.



Ссылка для регистрации: https://icae-murmansk.timepad.ru/event/2187296/