Чиполлино
Спектакль для детей по мотивам сказки Джанни Родари
Спектакль для детей по мотивам сказки Джанни Родари
Перевод с итальянского - Злата Потапова.
Зрителям предстоит увидеть весёлую сказку итальянского писателя Джанни Родари, героями которой являются овощи и фрукты.
Эта история о бесстрашном, добром и сообразительном мальчике-луковке Чиполлино, который готов прийти на помощь любому, сражаться за справедливость, смело защищать своих друзей. А их у него много!
Все вместе они одержат победу над злым синьором Помидором, вредным принцем Лимоном и освободят из темницы Чиполлоне.
Сказка учит стойкости, преданности и мужеству. Весёлые песни, задорные танцы, яркие характеры забавных персонажей делают спектакль незабываемым зрелищем не только для детей, но и для взрослых.
Сказка в 2-х действиях с антрактом.
Режиссёр-постановщик – Александр Кладько (г. Санкт-Петербург)
Инсценировка
Музыкальное оформление – Анатолий Шахов, Александр Кладько (г. Санкт-Петербург)
Вокал – Анатолий Шахов
Балетмейстер – Вячеслав Бурцев
В спектакле заняты артисты: Наталья Боброва, Алексей Воронин, Глеб Глебов, Николай Глухов, Сергей Горбунов, Евгений Застражников, Алексей Кинк, Диана Михайлова, Марина Волкодав, Маргарита Османова, Наталья Позёмина, Артём Пономарёв, Алексей Худяков, Екатерина Ченчикова.
Художественный руководитель – Вадим Данцигер
Директор – Татьяна Вешнякова
200-250 руб