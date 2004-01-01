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Перевод с итальянского - Злата Потапова.

Зрителям предстоит увидеть весёлую сказку итальянского писателя Джанни Родари, героями которой являются овощи и фрукты.

Эта история о бесстрашном, добром и сообразительном мальчике-луковке Чиполлино, который готов прийти на помощь любому, сражаться за справедливость, смело защищать своих друзей. А их у него много!

Все вместе они одержат победу над злым синьором Помидором, вредным принцем Лимоном и освободят из темницы Чиполлоне.

Сказка учит стойкости, преданности и мужеству. Весёлые песни, задорные танцы, яркие характеры забавных персонажей делают спектакль незабываемым зрелищем не только для детей, но и для взрослых.

Сказка в 2-х действиях с антрактом.

Режиссёр-постановщик – Александр Кладько (г. Санкт-Петербург)



Инсценировка







Музыкальное оформление – Анатолий Шахов, Александр Кладько (г. Санкт-Петербург)



Вокал – Анатолий Шахов



Балетмейстер – Вячеслав Бурцев



В спектакле заняты артисты: Наталья Боброва, Алексей Воронин, Глеб Глебов, Николай Глухов, Сергей Горбунов, Евгений Застражников, Алексей Кинк, Диана Михайлова, Марина Волкодав, Маргарита Османова, Наталья Позёмина, Артём Пономарёв, Алексей Худяков, Екатерина Ченчикова.



Художественный руководитель – Вадим Данцигер



Директор – Татьяна Вешнякова