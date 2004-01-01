С 24 по 25 декабря в Мурманской областной научной библиотеке пройдет чемпионат по спидкубингу. Спидкубинг – это интеллектуальный вид деятельности, заключающийся в сборке кубика Рубика на скорость. В Мурманской области руководителем Союза спидкуберов является Павел Кузнецов.

Чтобы развиваться и оставаться в тонусе, мозгу, как и телу, нужны тренировки. Кубик Рубика – компактный и эффективный тренажер.

Эрне Рубик – автор головоломки. Рубик преподавал в венгерском университете и учил студентов основам архитектуры. В 1974 году, будучи профессором, он создал модель кубика для объяснения темы трехмерного моделирования.

В 1982 состоялось первое соревнование по спидкубингу. В наши дни любители интеллектуальных задачек устраивают чемпионаты по спидкубингу по всему миру, где соревнуются в ловкости и демонстрируют свои навыки в сборке.

Приобщение к спидкубингу помогает в социальной адаптации и умственном развитии. Занятия спидкубингом тренируют память, моторику пальцев, логику и реакцию. Достижение поставленных целей в спидкубинге помогает развитию личности, он является хорошим дополнением к физическим видам спорта.

Все желающие могут принять участие в чемпионате. Для этого необходимо пройти регистрацию по номеру телефона +7 (950) 896-34-94, либо написать в личные сообщения Павла. Регистрация на месте проведения чемпионата будет осуществляться с 12:00 до 12:10 24 декабря.