Чашка чая с лимоном

Преуспевающий писатель Арвид Винге из-за своей слабости к женщинам нередко попадает в затруднительное положение. И всякий раз ему на помощь приходит его жена Эльна, весьма ловко избавляющая Арвида от неприятностей.

Премьера спектакля состоялась в апреле 2021 года и имела огромный успех. Он был сыгран не только на сцене Дворца культуры, но и на других площадках Заполярья. Режиссеры постановки: Марина Бабкина и Дмитрий Руденко, художник - Ольга Дмитриева.