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Чашка чая с лимоном

Спектакль по одноименной пьесе Ингер Хагеруп

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События: Спектакли.

Преуспевающий писатель Арвид Винге из-за своей слабости к женщинам нередко попадает в затруднительное положение. И всякий раз ему на помощь приходит его жена Эльна, весьма ловко избавляющая Арвида от неприятностей.

Премьера спектакля состоялась в апреле 2021 года и имела огромный успех. Он был сыгран не только на сцене Дворца культуры, но и на других площадках Заполярья. Режиссеры постановки: Марина Бабкина и Дмитрий Руденко, художник - Ольга Дмитриева.

 

ДК им. С.М. Кирова
29 января
19:00

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