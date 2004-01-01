Чашка чая с лимоном

Цены

Режим работы кассы Дворца культуры: ежедневно с 12.00 до 19.00, суббота, воскресенье с 12.00 до 18.00, 45-43-23, а так же можно приобрести билеты по ссылке.

Обратите внимание Оплата в кассе только по безналичному расчету.