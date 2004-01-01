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Чашка чая с лимоном

Спектакль театра «Комедиограф»

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События: Спектакли.

Преуспевающий писатель Арвид Винге из-за своей слабости к женщинам нередко попадает в затруднительное положение. И всякий раз ему на помощь приходит его жена Эльна, весьма ловко избавляющая Арвида от неприятностей.

Спектакль мурманчанам представят актёры Драматического театра «Комедиограф». Режиссеры постановки: Марина Бабкина и Дмитрий Руденко, художник - Ольга Дмитриева.

ДК Моряков
5 июня
18:00
Цены

Режим работы кассы Дворца культуры: ежедневно с 12.00 до 19.00, суббота, воскресенье с 12.00 до 18.00, 45-43-23, а так же можно приобрести билеты по ссылке.

Обратите внимание Оплата в кассе только по безналичному расчету.

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