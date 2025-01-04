Чародеи. С Новым годом!

Жанр: Спектакль-концерт

Н. Гадомский, М. Романенко, спектакль-концерт

Алена, невеста Ивана, – настоящая ведьма. Но не по характеру, а по должности в институте Чародейства.

Под Новый год не стоит шутить с чудесами. Берегись колдовской воды, молний, зеркал и сердца, из которого похитили весну!

Директор института Шемаханская готовится к приезду комиссии, мастеровые перемещают Ивана к Алене, еще какой-то кавказец в коридорах заблудился. С ума сойти! А свадьбу и Новый год спасать надо!

Хорошо, что у настоящих Чародеев есть любимые фильмы и песни, в которых снежинка превращается в жар-птицу, а любовь – побеждает всё!

Режиссер-постановщик – Николай Гадомский

Художник-постановщик – Борис Шлямин (г. Нижний Новгород)

Режиссер-ассистент – Юрий Луговых

Художник по свету – Павел Куделькин

Музыкальное оформление – Анатолий Шахов

Балетмейстер – Рэшит Залялутдинов

Видеоконтент – Николай Гадомский

В спектакле заняты: заслуженный артист РФ Владимир Равданович; актёры – Марина Волкодав, Николай Гадомский, Глеб Глебов, Николай Глухов, Лука Гришин, Юлия Денежкина, Евгений Застражников, Алексей Кинк, Мария Лобова, Юрий Луговых, Владимир Морев, Александр Покатнёв, Артём Пономарёв, Михаил Романенко, Юлия Романенко, Ирина Рыдзелева, Олеся Трум; приглашённый артист А. Сулейманова.

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