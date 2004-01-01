Смотреть «Чародеев» стало русской новогодней приметой, и театр с удовольствием представляет спектакль-концерт, в котором звучат любимые зрителем песни. Режиссёр-постановщик фильма и автор сценария спорят о том, как нужно снимать кино, а в результате разворачивается действие с хорошо знакомыми героями: добрым Иванушкой, красавицей Алёнушкой, мастеровыми-магами и всесильной ведьмой и директором института необыкновенных услуг Шамаханской. Замечательная, фантазийная история о любви и новогоднем чуде зазвучит по-новому и позволит посмеяться, отдохнуть и встретить праздники с отличным настроением!

Режиссёр-постановщик – Николай Гадомский

Художник-постановщик – Борис Шлямин (г. Нижний Новгород)

Режиссёр-ассистент – Юрий Луговых

Художник по свету – Павел Куделькин

Заведующий музыкальной частью – Анатолий Шахов

Видеоконтент – Николай Гадомский

Балетмейстер – Рэшит Залялутдинов

В спектакле заняты: заслуженный артист РФ Владимир Равданович; актёры – Марина Волкодав, Николай Гадомский, Глеб Глебов, Николай Глухов, Лука Гришин, Юлия Денежкина, Евгений Застражников, Алексей Кинк, Мария Лобова, Владимир Морев, Александр Покатнёв, Артём Пономарёв, Михаил Романенко, Юлия Романенко, Ирина Рыдзелева, Олеся Трум, Андрей Шпеко; приглашённый артист А. Сулейманова.