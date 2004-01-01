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Быть иль не быть?

Выставка изданий, посвященная Всемирному дню театра

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События: Выставки.

Всемирный день театра отмечается 27 марта. Каждый, кто имеет отношение к театральной жизни, считает этот праздник самым важным и значимым.

Книги, представленные на выставке, расскажут о том, как зародился театр, как появился театр в России, чем живет театр сегодня.

Из изданий о современной театральной эстетике можно выделить работу Ханса-Тиса Лемана «Постдраматический театр». Она расскажет о принципиально новых эстетических и культурологических основах современного театра. Книга Виктора Вилисова «Нас всех тошнит» пытается объяснить, как смотреть современные театральные эксперименты и почему они такие.

Областная научная библиотека
c 25 марта по 30 апреля

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