Быть иль не быть?

Всемирный день театра отмечается 27 марта. Каждый, кто имеет отношение к театральной жизни, считает этот праздник самым важным и значимым.

Книги, представленные на выставке, расскажут о том, как зародился театр, как появился театр в России, чем живет театр сегодня.

Из изданий о современной театральной эстетике можно выделить работу Ханса-Тиса Лемана «Постдраматический театр». Она расскажет о принципиально новых эстетических и культурологических основах современного театра. Книга Виктора Вилисова «Нас всех тошнит» пытается объяснить, как смотреть современные театральные эксперименты и почему они такие.