Спектакль-игра в двух действиях. Ребята вместе с клоунами, умеющими делать всё-всё, с Белочкой и Медвежонком играют в весёлые игры, чтобы развеселить угрюмого зайчонка Буку, который только ворчит и сердится. С Белочкой они летают на воздушном шаре, с Медвежонком собирают мёд, вместе спасают Буку от Волка. В конце концов, Бука понимает, что главное – это верные друзья, без которых пропадёшь.

Режиссёр-постановщик: заслуженный деятель искусств России Геннадий Шугуров

Художник-постановщик: заслуженный художник России Александр Ечеин (г. Воронеж)

Аранжировка: Дмитрий Панакин

Возраст: 4+.

Продолжительность: 1 час 10 минут (с антрактом).