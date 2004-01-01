Будь здоров

Всемирный день здоровья – праздник, важный для каждого из нас. Как прожить до ста лет и остаться молодым и здоровым? Все просто: сбалансированное питание, спорт, рациональное распределение своих сил, времени работы и отдыха, знание секретов ухода за внешностью, чуть больше уверенности и любви к себе.

Кому-то покажется трудной задачей воплотить в жизнь все советы, приведенные в книге Ирины Красоткиной «Внутреннее здоровье и внешняя красота». Но активная жизнь не позволит вам быстро состариться, и долголетие не покажется недостижимой мечтой.

Книга самого молодого академика РАН Андрея Лисицы и журналиста Елены Савчук «Поймай здоровье в сети» рассказывает о набирающем популярность термине «здоровьесбережение», о способе мышления, при котором мы должны взять на себя ответственность за свое здоровье, а не перекладывать ее на государство, медицину и докторов. Человек – менеджер своего здоровья, заботящийся о нем и управляющий им, в том числе, с помощью сетевых здоровьеcберегающих технологий, доступных в смартфоне каждому из нас.

Издание Татьяны Михайленко «Лайфхаки о здоровом теле и позитивном мышлении: как познать ЗОЖ, быть здоровым и не сойти с ума!» поможет понять систему ключевых «фишек» здорового образа жизни, отбросить лишнее и развеять популярные мифы. Автор разбирает каждую тему, входящую в многогранный спектр здорового образа жизни, приводит аргументацию «за» и «против», и читатель сможет сделать вывод, что подходит лично ему.