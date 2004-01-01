Будь свободна как ветер, летай как птица, будь светом и обретёшь свой путь

Наталья родилась в маленьком городе Верещагино Пермской области, с пяти лет живёт в Мурманске.

Она - очень творческий человек. Рисовать начала только семь лет назад и очень полюбила это занятие.

Все её работы созданы под любимые музыкальные композиции.

В экспозицию выставки вошли лишь некоторые работы художницы, которые она считает лучшими.



Место проведения выставки: ул. Октябрьская, д. 22



