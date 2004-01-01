Будь свободна как ветер, летай как птица, будь светом и обретёшь свой путь
Выставка графики Натальи Вокуевой
Выставка графики Натальи Вокуевой
Наталья родилась в маленьком городе Верещагино Пермской области, с пяти лет живёт в Мурманске.
Она - очень творческий человек. Рисовать начала только семь лет назад и очень полюбила это занятие.
Все её работы созданы под любимые музыкальные композиции.
В экспозицию выставки вошли лишь некоторые работы художницы, которые она считает лучшими.
Место проведения выставки: ул. Октябрьская, д. 22
Вход свободный
Региональная выставка детского творчества
Выставка их цикла «Времена года»