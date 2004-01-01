Будь свободна как ветер, летай как птица, будь светом и обретёшь свой путь

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Выставка графики Натальи Вокуевой

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События: Выставки.

Наталья родилась в маленьком городе Верещагино Пермской области, с пяти лет живёт в Мурманске.
Она - очень творческий человек. Рисовать начала только семь лет назад и очень полюбила это занятие.
Все её работы созданы под любимые музыкальные композиции.
В экспозицию выставки вошли лишь некоторые работы художницы, которые она считает лучшими.

Место проведения выставки: ул. Октябрьская, д. 22

Городской выставочный зал
c 10 августа по 11 сентября
Цены

Вход свободный

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