Панк-рок мюзикл в живом исполнении учеников и преподавателей школы «Music Family»

Новая школа музыки «Music Family» (г. Мурманск) приглашает на премьеру панк-рок мюзикла «Бременские "МузыПанки" по следам Снежной королевы».

Это театрализованный концерт в исполнении учеников и преподавателей школы. Специальный гость — студия танцев «DanceLab».

В своей постановке авторы проекта и аранжировок, супруги Александр и Анастасия Чежины, создали необычный микс. В мюзикле объединены песни из любимого с детства мультфильма «Бременские музыканты» (1969 г.), созданных Геннадием Гладковым, Василием Ливановым и Юрием Энтиным, и легендарные хиты российской рок-группы «Король и Шут».

В мюзикле по воле сценариста Михаила Романенко встречаются герои из двух сказок: Снежная королева похищает Короля и Принцессу, а Трубадур отправляется их спасать. Всё заканчивается счастливым финалом. Зрителей ждет живой звук электрогитар и проникновенный вокал.

Показ мюзикла состоится в рамках проекта «Открытая сцена».



Начало в 17 часов.

Продолжительность — 50 минут.

Рекомендованный возраст от 6-ти лет и старше.