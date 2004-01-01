На площадке Областной научной библиотеки состоится премьера интеллектуального командного турнира «Brainshaker» – коктейля из азарта, знаний и дружеской атмосферы.

Турнир организован Информационным центром по атомной энергии (ИЦАЭ). Игра будет включать четыре основных раунда. Первый – квиз с 15 вопросами из самых разных областей знания. Свежесть и яркость интеллектуальному коктейлю придадут вопросы от команд сети ИЦАЭ. В третьем раунде под названием «Кто я?» командам понадобится образное мышление, чтобы понять, от лица какого устройства, механизма или объекта обращается к зрителям автор вопроса. Пикантность добавят вопросы от экспертов ИЦАЭ – ведущих исследователей и инженеров, научных журналистов и преподавателей высшей школы.

Победитель игры получит памятные подарки от ИЦАЭ. Команды, которые в течение года сыграют минимум в трёх играх, попадут в региональный рейтинг и получат возможность сыграть в федеральной супер-игре. Главный приз – посещение фестиваля науки «КСТАТИ» в одном из городов сети ИЦАЭ.

Зарегистрироваться для участия в игре можно по ссылке.

Команды должны включать от 3 до 5 человек. При регистрации помимо контактных данных участника необходимо указывать название команды, в составе которой он планирует играть.

Участие в турнире бесплатное, количество мест ограничено. Вопросы игры рассчитаны на возрастную категорию 16+.