Божественная комедия

Первая love story в мире или история о том, как первые люди на Земле вкусили плод познания добра и зла. Зрителям предстоит отличная возможность посмеяться, отдохнуть от повседневности и оценить обаяние авторских кукол Бориса Тузлукова — первого художника Театра С. В. Образцова.



Спектакль не имеет никакого отношения к великому произведению Данте Алигьери. Это озорной и остроумный пересказ библейской истории о сотворении мира, которую написал драматург Исидор Шток. В центре этого одновременно ироничного и лиричного спектакля — история человеческого грехопадения.

Создал Бог Адама и Еву, поселил их в Раю. Хорошо жилось им в Раю — красиво, тепло и сытно. Одно плохо — скучно. У всех зверей и птиц есть дети, а у них нет, потому что безгрешны. Скучно! Съели Адам и Ева запретное яблоко и были изгнаны из Рая. Трудно им стало жить, да зато не скучно.

Продолжительность — 2 часа с антрактом.

Дата премьеры — 29 марта 1961.

Автор — Исидор Шток.

Режиссёры-постановщики: народный артист РСФСР Семён Самодур, народный артист СССР Сергей Образцов.

Режиссер — народный артист РСФСР Владимир Кусов.

Художник — Борис Тузлуков.

Композитор — народный артист СССР Никита Богословский.