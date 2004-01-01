Борис Чернышев

Борис Петрович учился в Академии художеств имени И. Е. Репина на отделении монументального искусства. Его учителями были Л. Бруни, П. Кузнезов, К.С. Петров-Водкин, Д.И. Киплик.

В конце 40-х – начале 50-х работал в Архитектурной мастерской В. Гольфрейха над проектом высотного здания на Смоленской площади. Участвовал в создании монументальных композиций для оформления станции метро «Комсомольская» — кольцевая в Москве. Работы художника находятся во многих музеях России, таких как Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, в музеях Тулы и Ярославля, Вологды и Архангельска, Твери и Южного Сахалина. Работы художника есть и в Государственном музее искусств Грузии в Тбилиси.

Множество произведений живописи и графики художника, его мозаик и фресок находятся в частных собраниях России, Великобритании, Франции, Италии, Испании, США, Австрии, Эквадора и других стран.

На выставке будут представлены графические работы из собрания музея.