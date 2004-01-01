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Большой куш

Спектакль с участием Николая Наумова, Леонида Громова, Марии Шекуновой и Антона Жижина

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Ограничения: 18+
События: Спектакли.

Вера Савичева - милая и веселая девушка, которая живет в небольшом городке, какие сотнями разбросаны на просторах России, работает кассиром в продуктовом магазине. Жизнь Веры протекает ровно и даже скучновато, домашние заботы, конфликты с руководством, в общем, все как у всех! И вот однажды, жизнь кассирши меняется кардинально! Вера выигрывает миллиард рублей в лотерею! Что происходит дальше с внезапно разбогатевшей кассиршей, зритель узнаёт из лирическо-комедийного сюжета, наполненного неожиданными событиями и сыгранного мастерами жанра.

Автор пьесы: Ксения Жаркова, Антон Непомнящий

Жанр: лирическая комедия

Режиссер: Антон Непомнящий

Продолжительность спектакля 2 часа 10 минут с антрактом

В ролях:

Николай Наумов (т/с Реальные пацаны; х/ф Реальные пацаны против зомби,х/ф Корпоратив; х/ф Друзья друзей; х/ф Няньки, «Яйцо Хаберже»)
Леонид Громов (х/ф Любить по-русски 3: Губернатор; т/с Дела смешные - дела семейные; х/ф В движении; т/с Земский доктор; х/ф Борис Годунов; т/с Одесса-мама; х/ф Третья мировая; т/с Склифосовский; т/с Отчий берег; т/с Проект «Анна Николаевна»)
Мария Шекунова (т/с «Реальные Пацаны»; комедийное шоу «LOVE IS...»; х/ф «Левиафан»; х/ф «Военный фитнес»; х/ф «Человек из будущего»; т/с «Бедные люди», «Света с того света»; «Желтый Глаз Тигра»)
Антон Жижин (т/с «Патриот», «Патриот-2»,«Модный синдикат», х/ф «Стендап под прикрытием»).

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