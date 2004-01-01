Большой девичник
Праздник в МФК "Северное Нагорное"
Праздник в МФК "Северное Нагорное"
Прекрасные наши, приглашаем разделить с нами самый женственный праздник года!
Приводи подруг, мам, дочек - у нас каждый найдет занятие по душе:
В 13.00 стилисты и косметолог Профкосметики создадут шикарный праздничный образ и дадут несколько лайфхаков по уходу за собой (2 этаж);
В 15.00 в детском клубе Мандарин смастерим заколочку-бантик; Совместный мастер-класс для взрослых и детей. (площадка клуба на 3 этаже);
В 16.00 узоры мехенди для каждой из вас (2 этаж);
В 16.00 обаятельный Алексей Рачинский подарит любимые композиции в живом исполнении, танцы приветствуются (1 этаж, у фонтана);
В 17.30 время отдохнуть: открываем мини- кинозал с девчачьими фильмами (площадка ДК Мандарин на 3 этаже)
В том числе, комплименты каждой из вас в этот нежный праздник!
8 марта с 13.00 до 18.00
Но это еще не все! С 3 марта по 8 марта удвоение баллов в программе лояльности!