Большой девичник

Прекрасные наши, приглашаем разделить с нами самый женственный праздник года!

Приводи подруг, мам, дочек - у нас каждый найдет занятие по душе:

В 13.00 стилисты и косметолог Профкосметики создадут шикарный праздничный образ и дадут несколько лайфхаков по уходу за собой (2 этаж);

В 15.00 в детском клубе Мандарин смастерим заколочку-бантик; Совместный мастер-класс для взрослых и детей. (площадка клуба на 3 этаже);

В 16.00 узоры мехенди для каждой из вас (2 этаж);

В 16.00 обаятельный Алексей Рачинский подарит любимые композиции в живом исполнении, танцы приветствуются (1 этаж, у фонтана);

В 17.30 время отдохнуть: открываем мини- кинозал с девчачьими фильмами (площадка ДК Мандарин на 3 этаже)



В том числе, комплименты каждой из вас в этот нежный праздник!

8 марта с 13.00 до 18.00



Но это еще не все! С 3 марта по 8 марта удвоение баллов в программе лояльности!