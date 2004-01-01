Тётки
Комедия в 2-х действиях
Комедия в 2-х действиях
Режиссер-постановщик – Алина Сорокина
Художник-постановщик - Светлана Архипова
Балетмейстер- Елена Егорова
Музыкальное оформление – Сергей Хандрык
Что нужно, чтобы снять кассовый фильм? А еще лучше сериал? Чтобы зритель смеялся до слез и плакал от смеха? Чтобы перед экраном каждый вечер собиралась вся семья?
Продюсерская компания Роберта Краузе нашла рецепт: Лихо закрученная интрига! Череда уморительных недоразумений! Путаница в обстоятельствах!
И непременно, не предсказуемый финал! В ролях - звезды – любимые родственники! Сюжет нужно взять из своей жизни! Ведь в ней, благодаря двум милейшим тетушкам, проживающим в уютном дедушкином доме в центре города, который имеет историческую ценность и всех притягивает, именно это и происходит.
Пожалуй, за всю свою историю дом и его обитательницы не переживали столько событий!
«Большие гастроли» организованны ФГБУК «Росконцерт» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации.