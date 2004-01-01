Спектакль «Тайный брак» в постановке музыкального руководителя и дирижера Сергея Михеева и режиссера Валерия Меркулова продолжает линию театра на развитие своей просветительской миссии, расширение репертуара и знакомство публики с вершинными созданиями искусства в жанре оперы всех стилей и эпох. В данном случае театр представляет современное прочтение оперы-буффа, жанра, который был невероятно популярным в конце 18 века, в эпоху Доменико Чимарозы, ее создавшего. Легкий, искрящийся подобно шампанскому сюжет, блестящая музыка, требующая от исполнителей недюжинного профессионального мастерства, виртуозные вокальные партии – все это оказалось по силам артистам и музыкантам Театра имени Наталии Сац, которые сумели, сохранив все родовые признаки жанра, сделать постановку созвучной сегодняшнему зрителю и очень любимой публикой.

Спектакль стал участником Шестого Всероссийского фестиваля «Волжские театральные сезоны», а артисты Андрей Панкратов и Владислав Дорожкин стали лауреатами Фестиваля в номинации «Актерский дуэт в музыкальном спектакле» за исполнение своих ролей в «Тайном браке».