Школа соблазна

Спектакль, наполненны юмором, добротой и пониманием семейных отношений, которые были и будут главными в человеческой жизни

В. Азерников, комедия в двух действиях

Режиссер-постановщик – заслуженный артист Республики Беларусь Виктор Чепелев

Художник-постановщик – Светлана Архипова

Балетмейстер – Елена Егорова

Музыкальное оформление – Сергей Хандрык

Что делать прекрасным дамам в выходной день? Конечно же, гулять! В парке! С внуками! С детьми! В одно воскресное утро в городском парке повстречаются три дамы. У каждой свой жизненный опыт, свои дела и проблемы, которые они обсуждают, делятся опытом, советуют… У Аллы – в семье все стабильно. Соня выгнала мужа и встречается с любимым мужчиной. А Кира молчит и только слушает. Встречи становятся регулярными. И никто не подозревает, что дальнейшие стремительно развивающиеся события свяжут героинь, и их истории переплетутся. Новый спектакль театра наполнен юмором, добротой и пониманием семейных отношений, которые были и будут главными в человеческой жизни.

«Большие гастроли» организованны ФГБУК «Росконцерт» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации.