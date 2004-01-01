Школа соблазна
Спектакль, наполненны юмором, добротой и пониманием семейных отношений, которые были и будут главными в человеческой жизни
Спектакль, наполненны юмором, добротой и пониманием семейных отношений, которые были и будут главными в человеческой жизни
В. Азерников, комедия в двух действиях
Режиссер-постановщик – заслуженный артист Республики Беларусь Виктор Чепелев
Художник-постановщик – Светлана Архипова
Балетмейстер – Елена Егорова
Музыкальное оформление – Сергей Хандрык
Что делать прекрасным дамам в выходной день? Конечно же, гулять! В парке! С внуками! С детьми! В одно воскресное утро в городском парке повстречаются три дамы. У каждой свой жизненный опыт, свои дела и проблемы, которые они обсуждают, делятся опытом, советуют… У Аллы – в семье все стабильно. Соня выгнала мужа и встречается с любимым мужчиной. А Кира молчит и только слушает. Встречи становятся регулярными. И никто не подозревает, что дальнейшие стремительно развивающиеся события свяжут героинь, и их истории переплетутся. Новый спектакль театра наполнен юмором, добротой и пониманием семейных отношений, которые были и будут главными в человеческой жизни.
«Большие гастроли» организованны ФГБУК «Росконцерт» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации.