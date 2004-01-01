Али-Баба
Музыкальная сказка
Музыкальная сказка
Если вы хотите увидеть: как в ярком и красочном восточном танце закружиться музыкальная история полная приключений и волшебства, то Вам – на спектакль Смоленского государственного академического драматического театра имени А. С. Грибоедова на спектакль «Али-Баба».
Это история о восточной мудрости и восточной хитрости.
О том, что только человеку с добрый сердцем и чистой душой сопутствует удача, какие бы препятствия не встречались на его жизненном пути.
А началось все так:
Когда-то, очень давно, в одном восточном городе жили два брата – Касим и Али-Баба. Когда их отец умер, Касим забрал все деньги и выгнал брата из дома. Чтобы заработать на жизнь, Али-Баба собирал хворост и продавал его на базаре. И вот однажды… Что же произошло? Вы узнаете, посмотрев наш спектакль.
Режиссеры-постановщики: заслуженный деятель искусств Республики Беларусь Виталий Барковский и Олег Кузьмищев.
Сценическое оформление и костюмы – Светлана Архипова.
Балетмейстер – Елена Егорова.
Музыкальное оформление – Дмитрий Монахов.
В спектакле занят прекрасный актерский ансамбль.
«Большие гастроли» организованны ФГБУК «Росконцерт» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации.