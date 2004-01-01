Если вы хотите увидеть: как в ярком и красочном восточном танце закружиться музыкальная история полная приключений и волшебства, то Вам – на спектакль Смоленского государственного академического драматического театра имени А. С. Грибоедова на спектакль «Али-Баба».

Это история о восточной мудрости и восточной хитрости.

О том, что только человеку с добрый сердцем и чистой душой сопутствует удача, какие бы препятствия не встречались на его жизненном пути.

А началось все так:

Когда-то, очень давно, в одном восточном городе жили два брата – Касим и Али-Баба. Когда их отец умер, Касим забрал все деньги и выгнал брата из дома. Чтобы заработать на жизнь, Али-Баба собирал хворост и продавал его на базаре. И вот однажды… Что же произошло? Вы узнаете, посмотрев наш спектакль.

Режиссеры-постановщики: заслуженный деятель искусств Республики Беларусь Виталий Барковский и Олег Кузьмищев.

Сценическое оформление и костюмы – Светлана Архипова.

Балетмейстер – Елена Егорова.

Музыкальное оформление – Дмитрий Монахов.

В спектакле занят прекрасный актерский ансамбль.

«Большие гастроли» организованны ФГБУК «Росконцерт» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации.