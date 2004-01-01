Блюдечко с голубой каёмкой
Выставка фарфора и фаянса, созданного Конаковским фаянсовым заводом из частной коллекции иерея Андрея
Выставка фарфора и фаянса, созданного Конаковским фаянсовым заводом из частной коллекции иерея Андрея
Конаковский фаянсовый завод – одно из старейших предприятий фарфоро-фаянсовой промышленности, основанное в 1809 году аптекарем из Богемии Фридрихом Христианом Бриннером в селе Кузнецово Тверской губернии (ныне город Конаково Тверской области).
В настоящее время завод не работает. На базе художественной лаборатории завода действует компания «Конановский фаянс». В нескольких кабинетах трудится лишь небольшая группа энтузиастов, преданных своему делу, изготавливающая изделия из последнего оставшегося сырья.
Хранят память о прекрасных изделиях Конаково музеи и коллекционеры.
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