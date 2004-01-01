Блюдечко с голубой каёмкой

Выставка фарфора и фаянса, созданного Конаковским фаянсовым заводом из частной коллекции иерея Андрея

Конаковский фаянсовый завод – одно из старейших предприятий фарфоро-фаянсовой промышленности, основанное в 1809 году аптекарем из Богемии Фридрихом Христианом Бриннером в селе Кузнецово Тверской губернии (ныне город Конаково Тверской области).

В настоящее время завод не работает. На базе художественной лаборатории завода действует компания «Конановский фаянс». В нескольких кабинетах трудится лишь небольшая группа энтузиастов, преданных своему делу, изготавливающая изделия из последнего оставшегося сырья.

Хранят память о прекрасных изделиях Конаково музеи и коллекционеры.