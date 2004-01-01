Блокада Ленинграда. 1941-1943

Блокада Ленинграда — военная блокада города немецкими и финскими войсками и их союзниками во время Великой Отечественной войны длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года (блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года) — блокада продолжалась 872 дня. В литературе и на памятниках встречается округление — 900 дней и ночей.

Приказом Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина от 1 мая 1945 года № 20 Ленинград вместе со Сталинградом, Севастополем и Одессой назван городом-героем и 27 января является одним из дней воинской славы России.

В экспозиции представлены цифровые отпечатки фотографий, выполненных известными фотографами в Ленинграде в блокадное время. Среди них заслуженный работник культуры РСФСР Всеволод Тарасевич (1919-1998), фотокорреспондент Сергей Шиманский (1898-1972), мастер репортажа и фотопортрета Сергей Струнников (1907-1944).