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Блокада Ленинграда. 1941-1943

Выставка из собрания мультимедиа-арт-музея. Москва.

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События: Выставки.

Блокада Ленинграда — военная блокада города немецкими и финскими войсками и их союзниками во время Великой Отечественной войны длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года (блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года) — блокада продолжалась 872 дня. В литературе и на памятниках встречается округление — 900 дней и ночей.

Приказом Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина от 1 мая 1945 года № 20 Ленинград вместе со Сталинградом, Севастополем и Одессой назван городом-героем и 27 января является одним из дней воинской славы России.

В экспозиции представлены цифровые отпечатки фотографий, выполненных известными фотографами в Ленинграде в блокадное время. Среди них заслуженный работник культуры РСФСР Всеволод Тарасевич (1919-1998), фотокорреспондент Сергей Шиманский (1898-1972), мастер репортажа и фотопортрета Сергей Струнников (1907-1944).

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