Библиотекарь рекомендует: Дарья Беляева

Выставка книг, посвященных художникам, музыкантам и кинорежиссерам, в чьем творчестве можно найти вдохновение

Сотрудник Областной научной библиотеки Дарья Беляева увлечена литературным творчеством. Она черпает вдохновение из книг о современном искусстве, историй, связанных с символизмом и загадками живописи и музыки. Жажда новизны и познаний заставляет Дарью с головой погружаться в книги и не бояться малознакомых тем.

Поэтому на ее книжной полке комиксы уживаются с теорией живописи, критические статьи с альбомами репродукций, а легкий джаз и черно-белый нуар перетекают в бунтарский андерграунд и кино на стыке треш-хоррора и интеллектуального триллера.

Книги, представленные на выставке, посвящены художникам, музыкантам и кинорежиссерам, в чьем творчестве можно найти собственное вдохновение.

Еще одно увлечение Дарьи – ремесла, поскольку нет ничего приятнее, чем пользоваться вещью, сделанной собственными руками. Подборка книг и журналов на эту тему органично дополняет выставку.