Библиотекарь рекомендует: Дарья Беляева
Выставка книг, посвященных художникам, музыкантам и кинорежиссерам, в чьем творчестве можно найти вдохновение
Выставка книг, посвященных художникам, музыкантам и кинорежиссерам, в чьем творчестве можно найти вдохновение
Сотрудник Областной научной библиотеки Дарья Беляева увлечена литературным творчеством. Она черпает вдохновение из книг о современном искусстве, историй, связанных с символизмом и загадками живописи и музыки. Жажда новизны и познаний заставляет Дарью с головой погружаться в книги и не бояться малознакомых тем.
Поэтому на ее книжной полке комиксы уживаются с теорией живописи, критические статьи с альбомами репродукций, а легкий джаз и черно-белый нуар перетекают в бунтарский андерграунд и кино на стыке треш-хоррора и интеллектуального триллера.
Книги, представленные на выставке, посвящены художникам, музыкантам и кинорежиссерам, в чьем творчестве можно найти собственное вдохновение.
Еще одно увлечение Дарьи – ремесла, поскольку нет ничего приятнее, чем пользоваться вещью, сделанной собственными руками. Подборка книг и журналов на эту тему органично дополняет выставку.
Выставка посвящена 90-летию со дня рождения фотожурналиста, фотохудожника Семёна Ароновича Майстермана (1932 – 2015)
Выставка новых изданий