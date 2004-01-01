В этом году Библионочь посвящена культуре и традициям народов России. Посетителей ждут мастер-классы, встречи, лекции, разнообразные выставки и интеллектуальные состязания.

Интерактивная площадка «Морем живём, морем кормимся» (12+) приглашает узнать о жизни и промыслах поморов, а также собственными руками изготовить поморский оберег.

Другие мастер-классы предложат сделать народную куклу-оберег, значок из дерева и расписать в народном стиле удобную сумку для покупок.

Ценителей художественного слова ждет чтение сказок Кольского Севера и поэтических произведений наших земляков (6+).

Традиционная экскурсия по книгохранению всегда собирает большое количество участников. В этот раз посетители познакомятся с наиболее ценными и интересными изданиями из фонда библиотеки. Экскурсанты пройдут тайными библиотечными тропами, увидят необычные книжные экспонаты и узнают их историю (12+).

Интеллектуальные игры готовы предложить посетителям интересный досуг на всю Библионочь. Квиз «Про традиции» - это командная игра, состоящая из нескольких раундов, вопросы посвящены традициям, сказкам, легендам (12+).

Виртуальная викторина о коренных жителях и животном мире Арктики подойдет взрослым и детям (6+). Другая викторина позволит проверить свои знания об актёрах, снимавшихся на Мурмане (12+).

В эту Библионочь специалисты Научки готовы делиться с посетителями своими профессиональными секретами. Можно стать участником квеста «Играем в библиотекаря» (12+), самим собрать выставку изданий, угадать писателей-классиков народов России среди библиотечных книг.

Любителей технологий приглашаем «прогуляться» по другим мирам с использованием VR-очков и посмотреть фильмы в планетарии «Просто космос» (6+).

Те, кто захочет сделать небольшой перерыв, сможет насладиться звуками варгана и глюкофона, послушать пластинки за столиком кафе (6+). Поклонников песенного марафона ждем на площадке караоке, будем петь народные песни (12+).

В течение всего вечера работает ярмарка мастеров и кафе «Ботаник» (6+). Посетителей ждет программа музея занимательных наук «Фокус»(0+).