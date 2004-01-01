Вы уже планируете, как провести новогодние каникулы? Рекомендуем обратить внимание на выставку «Библейские сюжеты в искусстве»

3 января 2023 у наших постоянных партнеров ТРК Plazma состоится открытие выставки репродукций «Библейские сюжеты в искусстве», организованной совместно с общественным объединением «Искусство близко» (г. Санкт-Петербург).

Более 40 полотен русских художников будет представлено на выставке. Мурманчане и гости города увидят работы Ивана Крамского, Василия Поленова, Александра Иванова, Ивана Айвазовского, Ильи Репина, а также репродукции произведений искусства мастеров эпохи Возрождения: Леонардо да Винчи, Рембрандта Харменс ван Рейна, Микеланджело Буонарроти, Питера Пауля Рубенса и т.д.

ТРК Plazma ждёт в гости с 3 по 6 января (2 этаж).



