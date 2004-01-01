Санкт-Петербургский театр кукол «Без занавеса»

Автор: Юлия Морева

Режиссер-постановщик: Юлия Морева

Художник-постановщик: Юлия Морева

Композитор: Иоганн Себастьян Бах, Клод Дебюсси, Гектор Берлиоз

Художник по куклам: Любовь Крючкова

Спектакль «Биба. Про Сашу Блока.» появился в репертуаре театра «Без занавеса» 25 ноября 2010 году. Идея рассказать об одном дне из жизни мальчика, который сочинял забавные стихи и очень любил свою маму пришла после посещения петербургского музея Блока. Много времени было проведено за книгами, в поисках сведений о детстве поэта. Узнать удалось не так уж много – но и этого хватило, чтобы написать пьесу, которую захотелось назвать «Биба» (детское прозвище Саши Блока, так называла его только мама). Пьеса сначала прошла испытание читкой перед сотрудниками музея. Получив их безоговорочное одобрение, можно было приступать к постановке. Это трогательная история об одном дне из детства поэта Александра Блока. Маленький Саша на весь день оставлен с няней. Он ссорится и мирится с ней, играет и сочиняет первые стихи, и очень ждет маму. Мы видим, как оживают его фантазии, а еще к нему в гости приходит Пьеро и начинаются настоящие чудеса...

Tеатр «Без занавеса» родился в 2010 году, именно в этом году началось сотрудничество с музеем-квартирой А.А. Блока. «Без занавеса» – это группа единомышленников, профессиональных артистов, художников, режиссера, имеющих счастливую возможность придумывать, ставить и играть только то, что хочется. Сейчас в репертуаре театра шесть спектаклей, и каждый отличает оригинальный сценарий, свой стиль.

В спектакле заняты: Зинаида Ерёменко, Анастасия Овсянникова, Семен Мруз, Анна Морева

Продолжительность: 45 минут