Безымянная звезда

Спектакль наполнен нежностью, замечательным тонким юмором, романтичностью с ноткой грусти. История о том, как волею случая врывается в жизнь одного одинокого молодого человека, учителя, увлечённого астрономией, из сонного маленького провинциального городка, богемная девушка, избалованная красавица света.

Режиссёр-постановщик – Николай Гадомский

Художник-постановщик – Николай Гадомский

Художник по свету – Павел Куделькин

Музыкальное оформление – Анатолий Шахов

Хореограф – Дмитрий Зотов

В спектакле заняты актёры: Марина Волкодав, Алексей Воронин, Николай Глухов, Алексей Кинк, Светлана Лебедева, Диана Михайлова, Владимир Морев, Андрей Шпеко; Доминика Палина.