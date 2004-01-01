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Безымянная звезда

Лирическая комедия

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События: Спектакли.

Спектакль наполнен нежностью, замечательным тонким юмором, романтичностью с ноткой грусти. История о том, как волею случая врывается в жизнь одного одинокого молодого человека, учителя, увлечённого астрономией, из сонного маленького провинциального городка, богемная девушка, избалованная красавица света.

Режиссёр-постановщик – Николай Гадомский

Художник-постановщик – Николай Гадомский

Художник по свету – Павел Куделькин

Музыкальное оформление – Анатолий Шахов

Хореограф – Дмитрий Зотов

 В спектакле заняты актёры: Марина Волкодав, Алексей Воронин, Николай Глухов, Алексей Кинк, Светлана Лебедева, Диана Михайлова, Владимир Морев, Андрей Шпеко; Доминика Палина.  

Областной Драматический Театр
c 11 по 12 ноября
19:00
26 ноября
19:00
Цены

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