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Без красок и кисти

Выставка Виктории Бавтрушовой

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События: Выставки.

Виктория Александровна Бавтрушова родилась в 1982 году в городе Мурманске. Окончила Мурманский государственный педагогический университет по специальности география и экология в 2004 году. С детства увлекалась флористикой, этому мастерству училась у Людмилы Ивановны Кривошеевой еще в Первомайском Доме пионеров, будучи школьницей. А сейчас сама преподаёт азы декоративно-прикладного творчества подрастающему поколению мурманчан. Её ученики являются победителями городских, региональных, всероссийских и международных выставок.
Виктория Александровна является членом клуба «Белозор» областного центра художественных ремёсел.

Виктория Александровна постоянно саморазвивается, владеет различными техниками. Сейчас предпочитает создавать произведения, используя шерсть. Её работы выполнены в различных жанрах: природа в разное время года, морские пейзажи, цветочные композиции, анималистика и др.
Представленные работы выполнены из шерсти в технике «Шерстяная акварель» - это достаточно молодой вид творчества, ставший очень популярным благодаря своей оригинальности, потрясающей энергетике и излучаемому теплу!

Место проведения выставки: пр. Ленина, 82 (деловой центр "Арктика", 2 этаж). Вход свободный.

AZIMUT
c 30 марта по 14 апреля
Цены

Справки по телефонам - 8(8152) 43-17-48, 56-02-64.

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