Без красок и кисти

Виктория Александровна Бавтрушова родилась в 1982 году в городе Мурманске. Окончила Мурманский государственный педагогический университет по специальности география и экология в 2004 году. С детства увлекалась флористикой, этому мастерству училась у Людмилы Ивановны Кривошеевой еще в Первомайском Доме пионеров, будучи школьницей. А сейчас сама преподаёт азы декоративно-прикладного творчества подрастающему поколению мурманчан. Её ученики являются победителями городских, региональных, всероссийских и международных выставок.

Виктория Александровна является членом клуба «Белозор» областного центра художественных ремёсел.



Виктория Александровна постоянно саморазвивается, владеет различными техниками. Сейчас предпочитает создавать произведения, используя шерсть. Её работы выполнены в различных жанрах: природа в разное время года, морские пейзажи, цветочные композиции, анималистика и др.

Представленные работы выполнены из шерсти в технике «Шерстяная акварель» - это достаточно молодой вид творчества, ставший очень популярным благодаря своей оригинальности, потрясающей энергетике и излучаемому теплу!



Место проведения выставки: пр. Ленина, 82 (деловой центр "Арктика", 2 этаж). Вход свободный.



