Без границ

Литературно-сценический коллаж, состоящий из произведений рассказов великого мастера лирической прозы, лауреата Нобелевской премии по литературе Ивана Бунина



Уроки любви, которые мы делаем всю жизнь, но никак не можем выучить, вечно допуская ошибки.



Этот спектакль об открытиях, которые мы совершаем, встречаясь с любовью. О наших сбывающихся и не сбывающихся надеждах, об утраченной или обретенной чистоте.



Невероятные ситуации, человеческие судьбы, комические повороты и искренний, наивный, а потому, трогательный взгляд на отношения между мужчиной и женщиной — все это перемешалось в спектакле о бесконечной любви.



В мировом театре есть одна вечная тема — мужчина и женщина. Театр временами начинает заниматься патетикой, героикой, социальными и другими идеями, но неизбежно возвращается к вечной теме. Ибо нет на сцене ничего интереснее, чем взаимоотношения мужчины и женщины.



Мы хотим представить вам четыре модели этих взаимоотношений. Все они разные, но в итоге все сходятся на личном одиночестве и на постоянном поиске своей второй половины.



Поиски эти иногда смешны, иногда трагичны, но всегда наполнены человеческой потребностью в вере, надежде и любви!

