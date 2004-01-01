Любителей интеллектуальных игр приглашаем на «Бескрайний квиз». Участников ждёт шесть различных по формату туров по восемь вопросов в каждом. Помимо текстовых заданий командам будет предложено принять участие в музыкальном и графическом раунде.

Вопросы квиза рассчитаны не на глубокие энциклопедические знания, а на логику, смекалку, интуицию. Все задания связаны с историей нашего края, его культурой и литературой.

К участию приглашаются команды от 3 до 6 человек.

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