Белый-белый день

Программа посвящена белому цвету в литературе, музыке, живописи.

Мастер-классы для детской аудитории (3 марта 12.00, зал-трансформер) проведут преподаватели Детской театральной школы. Участники изготовят «Белого кролика», «Птичку-весничку», «Белого ангела» и познакомятся с такими техниками как бумагопластика, лоскутная пластика и квиллинг. В технике «графика» нарисуют обитателей Красной книги - белого медведя и полярную белую сову.

Научно-музыкальное ток-шоу - «Science sound. Белый: открытие, удивление, восхищение» (3 марта 13.00, подиум-холл, 4 этаж) - раскроет тайны белого цвета в живописи и музыке. Небольшую лекцию прочитает преподаватель истории искусств колледжа сервиса Ольга Беляева, а музыкальную часть представит преподаватель колледжа искусств Ирина Папина. Белый цвет часто встречается в текстах песен. Участники ток-шоу попробуют ответить на вопросы музыкальной викторины «Цветные песни. Белый» и узнать исполнителей.

Красота зимней природы предстанет на фотовыставке Дмитрия Горшенева «Все оттенки белого» (Региональный центр Президентской библиотеки 3 этаж). Природа под слоем снега, неимоверное зимнее небо. Все окутано белым-белым зимним покрывалом.

Никогда не проходили мимо великолепия зимних красот и художники, восторженно воспевающие красавицу-зиму. Восхитительная подборка пейзажей будет представлена на выставке изданий «Симфония белого». Также посетители смогут увидеть портреты и белые натюрморты (Региональный центр Президентской библиотеки, 3 этаж).

5 марта в 17.00 (Региональный центр Президентской библиотеки, 3 этаж) состоится показ и обсуждение фильма знаменитого мастера экрана Кшиштофа Кеслевского «Три цвета: Белый». Культовая трилогию состоит из трех фильмов: «Синий», «Белый», «Красный». Эти цвета являются цветами флага Франции, и история каждого фильма так или иначе основана на одном из девизов Французской республики: «свобода, равенство, братство».

Любители интеллектуальных состязаний смогут принять участие в «Белом квизе» (5 марта 18.00, подиум-холл, 4 этаж). Увлекательные вопросы о белом цвете в искусстве, литературе и истории, традициях, связанных с белым цветом. Команда, набравшая наибольшее количество очков получит памятные призы от библиотеки.

Скандинавский «Белый гид» (White Guide) знакомит с ресторанами северных стран. Многие писатели нередко отправляют своих персонажей в ресторан, бар или кафе. Благодаря этому многие ранее неприметные заведения стали невероятно популярны, ведь находится немало людей, желающих пообедать там, где трапезничали Шерлок Холмс или Фауст с Мефистофелем. Книжная выставка «Белый гид» (зал отраслевой литературы, 2 этаж) рекомендует: рестораны, бары, кафе из литературных произведений. Совершив экскурсию по выставке, посетители узнают, где бывали литературные герои и писатели, и что там подавали.

Дополнит ее книжная выставка «Монохромные обеды. Белый» (зал отраслевой литературы, 2 этаж). Продукты белого цвета подарят силу и освободят от плохих мыслей, успокоят нервную систему и дадут надежду на позитивные изменения. Выставка расскажет, какие необычные и красивые блюда можно из них приготовить.

Послушать «белую» музыку можно будет на озвученной выставке «Белое настроение» (зал искусств, 3 этаж).