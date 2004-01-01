Фестиваль состоится в городе Кандалакша и в старинном поморском селе Умба!

В этом году фестиваль отмечает юбилей – 50 лет со дня его первого проведения. Вновь гостеприимный Терский берег соберёт на своей земле коллективы и мастеров народного творчества, чтобы почувствовать, что традиции живут, а люди их хранят и передают из поколения в поколение.

Участники из Свердловской, Новгородской, Архангельской, Ярославской, Владимирской, Псковской, Мурманской областей, из Республик Коми, Саха и Карелия, из Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, из городов Санкт-Петербург и Москва съедутся в Умбу и Кандалакшу, чтобы подарить своё творчество и мастерство жителям и гостям Заполярья.

В дни проведения «Беломорья» скучать будет некогда. Организаторы подготовили множество интересных площадок, где каждый найдёт себе

занятие по душе: концертные выступления коллективов, традиционные игры, обряды, хороводы, этно-дефиле, мастер-классы от ведущих ремесленников СЗФО и Арктической зоны РФ, выставка-ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества, публичные лекции, познавательные беседы, раскрывающие тайны мастерства, вечерние концерты, где соединяются традиции и современность, частушечный поединок, праздник, посвященный дню семьи, любви и верности и многое другое.

Приезжайте на фестиваль, чтобы увидеть всю красоту народного наследия❣

Организаторы:

Министерство культуры Мурманской области

Администрация муниципального образования Терский район

Администрация муниципального образования городское поселение Умба

ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова»

ГОАУК «Мурманский областной художественный музей»

АНО «СпортКульт51»